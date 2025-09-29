Activistas marchan por despenalizar aborto

En el contexto del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, cientos de mujeres se concentraron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para marchar hacia el Hemiciclo a Juárez con una sola consigna: aborto legal, seguro y gratuito.

Al mediodía, al ritmo de cumbia y sonideros disidentes, las mujeres bailaron y repartieron pañuelos verdes y fanzines sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), así como stickers, condones y lubricantes.

Durante la protesta, activistas y organizaciones exigieron voluntad política en el Senado para legislar sobre la eliminación del delito de aborto en el Código Penal Federal para garantizar el derecho de las mujeres a éste sin restricciones ni criminalización, pues, dijeron, mantenerlo perpetúa el estigma y crea miedo.

Fernanda Pozos, integrante del Fondo María, acudió a la marcha para exigir la despenalización del aborto de los códigos Federal Penal y locales, "porque ello hace que se criminalice y se persiga a las mujeres y personas que abortamos".

Demandó que se garantice el acceso real al aborto, "porque en estados en que se despenalizó parcialmente sigue habiendo carpetas de investigación por aborto y personas encarceladas".

Pozos dijo que las consecuencias del aborto ilegal radican en la agudización de la desigualdad, pues "quienes tienen mayor dificultad para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, son migrantes, adolescentes, la comunidad trans y personas racializadas". Ante ello, llamó a las autoridades gubernamentales a desplegar acciones reales para garantizar un aborto seguro, como reformar leyes en materia de salud y educación, mayor asignación de recursos y campañas de sensibilización para atajar la problemática de manera integral.

Julieta Cano asistió a la movilización para pedir la legalización del aborto en las 32 entidades "para que las mujeres dejen de correr riesgos y puedan decidir sobre sus cuerpos".

Expresó que algunas de las consecuencias del aborto clandestino son la muerte de mujeres que no pueden acceder a éste de manera segura y asistida, así como maternidades no deseadas.

Destacó la importancia de que la sociedad acompañe la exigencia, "porque es una lucha que le corresponde a hombres y mujeres y es bueno que se convierta en exigencia colectiva".

Pascale Brennan, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C., reprochó que el "Senado no ha hecho su trabajo" e invitó a todas las personas a sumarse al movimiento.

"Invitamos a portar con orgullo el pañuelo, porque aún hay muchos tabúes con respecto al aborto, pero la realidad es que sólo es un episodio más en la vida reproductiva. El aborto existe, y tiene que ser considerado como lo que es: un derecho".

Fernanda Castro, integrante de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), reclamó que el aborto continúe en el Código Penal Federal, porque implica criminalización hacia las mujeres.

"Pedimos que el Congreso de la Unión acate la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que exige reformar el Código Penal", manifestó.