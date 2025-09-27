Exigen justicia para adolescente que murió tras cirugía estética

DURANGO, Dgo.

Este sábado familia, amigos y ciudadanos marcharon para exigir justicia por la muerte de Paloma Nicole, la joven de 14 años que murió presuntamente después de someterse a una cirugía estética sin el consentimiento del padre.

La marcha fue convocada por el mismo papá, Carlos Arellano, quien al término de la movilización, agradeció a toda la gente que se unió a la protesta.

La marcha caminó por el centro de Durango hasta la plaza de Armas, donde en todo momento se gritaron consignas de apoyo a la familia y de exigencia de justicia.

Al final, el padre de Paloma Nicole declaró que no será suficiente con la detención, sino que exigió justicia y se ponga una pena para que tanto la madre como el cirujano que realizó la operación -detenidos más temprano-, no salgan de prisión.

El señor Arellano dijo que tiene confianza en las autoridades y comentó que buscará tener una reunión con el gobernador Esteban Villegas.

"Estoy muy cansado, tengo mucho tiempo sin dormir, sin comer. No disfruté el luto de mi hija, es lo que más me puede... Espero que de verdad se haga la ley. No le deseo a nadie este dolor. Es un dolor que te mata toda esperanza, toda ilusión. Tenía muchos planes con mi hija y todo se cayó", comentó el padre.

Hilda Margarita Aragón, abuela de Paloma Nicole, pidió que el caso no quede impune y señaló que no sólo acabaron con la vida de su nieta, sino que también distorsionaron la vida de su hijo y de la familia.

"Mi nieta debería estar viva y no estar en estas circunstancias. Tiene que haber una justicia y sentencia", declaró la abuela de la menor.