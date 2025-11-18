Sheinbaum garantiza desfile de Revolución pese a otra marcha de Generación Z

En el marco de la convocatoria para una segunda marcha de la llamada Generación Z para este jueves 20 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió respeto para el Ejército mexicano.

Ante las actividades programadas para el Día de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional que el Desfile se llevará a cabo en el Zócalo.

"Pues vamos a ver lo del 20 de noviembre. Yo creo, repito, el 20 de noviembre va a ser el desfile como siempre se hace y se va a llevar a cabo. Y pues hay que tener respeto por lo que representa el Ejército mexicano, que además el 20 de noviembre es el llamado, lo que se conmemora es el llamado que se hace en el Plan de San Luis Madero para que el pueblo de México se levante en armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, y ahí da inicio la Revolución Mexicana (...)", dijo Sheinbaum Pardo.

Grupos violentos en marcha Generación Z no son de Morena: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los grupos violentos que tiraron vallas y agredieron a policías capitalinos en la marcha de la Generación Z del pasado sábado sean de Morena.

En su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que los movimientos de la transformación, junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, fueron pacíficos.

"No pertenecen a nuestro movimiento (...) Ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha", dijo al insistir en que la Fiscalía de la Ciudad de México informe sobre estos actos registrados.

"Nosotros luchamos de manera pacífica", dijo al recordar diversas manifestaciones en las que participó como las "Adelitas del Petróleo".

Al hacer un llamado a la manifestación pacífica, la titular del Ejecutivo federal insistió en que "grupos de golpeadores" no tienen nada que ver con el movimiento de la autonombrada cuarta transformación.

"Nosotros nunca fuimos a golpear a una policía, nunca fue la manera en que nosotros nos movilizamos, y así se fue construyendo conciencia en el pueblo, convenciendo, convenciendo. (...) Y con resistencia pacífica defendimos el petróleo, nunca con violencia. Entonces, sí, los jóvenes tienen derecho a manifestarse, lo que no está bien es esa violencia (...) Quien genera esa violencia, el pueblo lo rechaza, a la gente no le gusta, no está de acuerdo. Entonces cómo creen qué van a ser del movimiento quienes hagan violencia, no", añadió.