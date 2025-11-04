Marcha en Morelia termina en disturbios

Por segundo día consecutivo, cientos de personas salieron a las calles de Morelia para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. La movilización, convocada inicialmente por estudiantes y colectivos universitarios, terminó nuevamente en enfrentamientos con fuerzas de seguridad estatal en el centro histórico de la capital michoacana.

La marcha comenzó poco después del mediodía en el Monumento a Lázaro Cárdenas, donde estudiantes, docentes y activistas se concentraron con pancartas y consignas que denunciaban la falta de protección a las autoridades municipales y la impunidad frente a la violencia en el estado. "¡Justicia para Manzo!", "¡Ni uno más!" y "¡El crimen no gobierna!" fueron algunas de las frases coreadas durante el trayecto hacia el Palacio de Gobierno.

Al llegar a la avenida Madero, un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza al edificio del Palacio, lo que provocó la intervención de elementos de la policía estatal. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los asistentes, mientras varios jóvenes lanzaban piedras y botellas.

Testigos yM reporteros documentaron momentos de tensión en los accesos al Centro Histórico, donde se escucharon detonaciones y se observó una densa nube de gas. Periodistas locales denunciaron haber sido agredidos por elementos policiacos mientras cubrían la protesta. "Nos lanzaron gas directamente aunque estábamos identificados con chalecos de prensa", relató un reportero gráfico que prefirió no dar su nombre por seguridad.

Hasta las 15:00 horas, los enfrentamientos continuaban en varios puntos del centro de Morelia, particularmente en las inmediaciones de la Catedral y la Plaza Melchor Ocampo. Comerciantes del área cerraron sus negocios ante el riesgo de daños, mientras turistas y peatones buscaban refugio en portales y hoteles cercanos.

Las autoridades estatales no han informado oficialmente sobre el número de detenidos o heridos, aunque organizaciones de derechos humanos reportaron al menos una decena de jóvenes con afectaciones por gases y golpes.

La Secretaría de Gobierno de Michoacán llamó al diálogo y pidió a los manifestantes "mantener la protesta en el marco de la ley". En un comunicado, reiteró que el asesinato del alcalde "no quedará impune" y aseguró que las investigaciones sobre el ataque en Uruapan avanzan con apoyo de instancias federales.

Por su parte, dirigentes estudiantiles de la Universidad Michoacana anunciaron que mantendrán las movilizaciones hasta que se esclarezca el crimen y se garantice seguridad para los municipios michoacanos. "Carlos Manzo representa a cientos de autoridades locales que hoy están en riesgo. Si el Estado no puede protegerlos, ¿quién protege a los ciudadanos?", cuestionó uno de los voceros del contingente.

El asesinato del edil, ocurrido la noche del sábado durante una ceremonia del Día de Muertos, ha generado indignación y protestas en distintas regiones de Michoacán. En Uruapan, pobladores mantienen altares y ofrendas frente a la presidencia municipal en memoria del alcalde.

Las autoridades estatales advirtieron que reforzarán la presencia de seguridad en Morelia ante la posibilidad de nuevas marchas en los próximos días.







