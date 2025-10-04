Saqueos en Tlatelolco

Los daños ocasionados por algunos de los asistentes a la marcha del dos de octubre dejaron pérdidas de entre dos y medio y tres millones de pesos a Melanie, empresaria del Centro Joyero Majestic, ubicado en el circuito del Zócalo capitalino.

“Eran cadenas macizas, eran cadenas de marca, y yo pude rescatar algo, hay quienes perdieron todo”, dijo la empresaria.

En 10 años de experiencia vendiendo joyería en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Melanie no recuerda una afectación como la que dejó la marcha por los 57 años de la masacre de Tlatelolco.

Al no contar con un seguro para su negocio, Estilo 24K, las joyas robadas durante la manifestación del jueves son pérdidas totales para Melanie.

“Como un seguro para una joyería aquí en el Centro es carísimo, no, no contaba con uno, de aquí nadie tiene seguro”, dijo la empresaria entrevistada afuera del centro joyero.

La tarde del jueves, Melanie recibió aviso del saqueo en el centro joyero, por lo que se trasladó al lugar para intentar rescatar su mercancía.