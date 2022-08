Propone Ebrard ciudades incluyentes

Sin explicar cómo podrían alcanzarse esos objetivos, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México de 2006 a 2012 dijo que las urbes deben organizarse para evitar convertirse en espacios depredadores del ecosistema.

"Hace un momento escuchaba yo: las ciudades pueden ser un hoyo negro por su carácter depredatorio respecto al ecosistema, o pueden ser una nueva oportunidad para la humanidad si la organizamos de otra forma, lo pensamos de otra forma", planteó.

"Primero la biodiversidad, el ecosistema, no el mercado; luego, nuestras prioridades sociales ¿qué tipo de sociedad? Más igualitaria, ya lo dijimos, más prospera; nuevas tecnologías inmensas, imagínense lo que va a ser ahora la irrupción de la 5G".

América Latina y el Caribe

La transformación de las ciudades en mejores espacios para vivir, dijo, es un imperativo ético para los actuales gobernantes y es algo que puede ser realizable en América Latina y el Caribe.

"A mí me parece que esta Cumbre es extraordinaria, ha sido un gran diálogo. Quizá hoy ustedes escucharon algunas de esas ideas; hay muchos proyectos en América Latina y el Caribe que están funcionando muy bien aquí, en Guadalajara, también. Muchas ideas nuevas, organización de nuestra sociedad de otro modo, y ¿saben qué? Se está teniendo éxito", consideró.

Parte de la transformación que está teniendo la sociedad y que deben tener los nuevos espacios urbanos, dijo, es que deben ser incluyentes con las mujeres.

"Otra dimensión esencial de nuestra política exterior la definimos en 2019: nuestra política exterior va a ser feminista. Cinco países: "Oye ¿qué le pasa a México? ¿Por qué feminista? Porque es la más grande transformación social en esta generación", dijo.

"Es decir, no hay ninguna posibilidad a futuro si no organizamos una sociedad de cuidados, si no garantizamos la libertad de las mujeres, si no garantizamos las opciones de género en toda nuestra legislación, si no respetamos a las diferentes comunidades de la diversidad".