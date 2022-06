Marcelo Ebrard pedirá levantar bloqueo a Cuba en Cumbre de las Américas

Ayer, López Obrador confirmó que no asistiría a la cumbre porque la administración de Joe Biden mantuvo su decisión de no invitar a Los Ángeles a todos los gobiernos de la región, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela –bajo el argumento de que sus regímenes no cumplen con la carta democrática americana–, por lo que Ebrard acudirá a la cumbre en su nombre, acompañado por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

El anuncio de López Obrador fue celebrado por el gobierno de Cuba y por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y fue ampliamente cubierto por la prensa de Estados Unidos como un desaire al gobierno anfitrión. Preguntado al respecto, Ebrard sostuvo hoy que "la relación bilateral que tenemos hoy con Estados Unidos está muy buena, muy extensa", y recordó: que Biden invitó López Obrador a una visita de Estado en julio, "entonces tendremos una reunión en Washington para temas bilaterales entre México y Estados Unidos".

"La relación bilateral es positiva, y va a seguir siendo así; no esperamos un cambio en ello", insistió, y agregó que su llamado a terminar el bloqueo tampoco degradará la relación, pues ha sido la postura de México desde 1962.

Ebrard se deslindó de la caravana conformada por cerca de 5 mil personas migrantes que ayer salió caminando de la ciudad fronteriza de Tapachula, en Chiapas, pues aseveró que "el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación (Segob) actuarán conforme a como la ley dispone", pero como suele suceder cuando salen caravanas, sugirió que existen motivos políticos detrás de ella. "Llama la atención que salga justo en la inauguración de la Cumbre de las Américas".

Respecto del reclamo del gobierno de Colombia hacia la "injerencia" de López Obrador en su proceso electoral, Ebrard aseveró que el respaldo público del mandatario a Gustavo Petro, el candidato de izquierda a la presidencia del país sudamericano, "no es intervencionismo".

"El intervencionismo es que debe participar directamente o determinar, y esto no es el caso. Siempre hemos respetado a Colombia y a su régimen interno; esa es simplemente una preocupación, no pretendemos intervenir en su proceso interno", aseveró.

De bote pronto, el reportero le preguntó si el gobierno mexicano se solidarizaría a partir de ese momento con los actores políticos que sufran campañas de desprestigio en el continente, incluyendo a Venezuela, El Salvador, Cuba o Nicaragua, Ebrard reviró: "Creo que podemos tener opiniones políticas o señalar aquello que nos llame la atención y eso lo va a seguir haciendo el presidente, lo ha hecho todo el tiempo, es parte de lo que el pueblo quiere: que se hable con mucha transparencia".