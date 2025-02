No hay garantía que no haya aranceles, reconoce Ebrard

El aplazamiento de la imposición de aranceles a México no garantiza que en un mes Estados Unidos no lo vuelva a intentar, reconoció el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Optimista tras el acuerdo que la víspera alcanzaron la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente Donald Trump, Ebrard no descartó un escenario en el que México pueda ser visto por Estados Unidos como un "tercer país seguro".

El Secretario fue entrevistado en el Senado antes de reunirse en privado con los senadores de Morena, con quienes mantuvo un manifiesto tono de satisfacción.

"Lo veo sumamente positivo: hace pocas horas pensábamos que era imposible (y) lo logró la doctora Sheinbaum y luego se pegó Canadá, ya ven que nos quería sacar del tratado (T-MEC). La sombrillita mexicana se la pegaron los canadienses", ironizó.

"No hay garantía (de que Trump no imponga aranceles dentro de un mes). Lo que hay es un espacio de tiempo. Lo que hay es el espacio de tiempo para que nosotros aprovechemos y lo vamos a aprovechar. Lo que abre la posibilidad es de que tú convenzas y llegues a un acuerdo y aterrices algún plan de cooperación en estas materias, y entonces ya no son necesarias las tarifas".

--¿Y descarta que México sea un país tercer seguro?

--Siempre estaremos en contra de ser un tercer país seguro.

Luego de que se le hiciera notar que los panistas habían sostenido que no era dable cantar victoria, Ebrard recordó que en 2019, cuando Trump amagó también con imponer aranceles de cinco por ciento, "todas las fuerzas políticas apoyaron nuestra postura como Gobierno y ahora no necesariamente".