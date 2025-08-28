México cierra la puerta al calzado extranjero sin impuestos: buscan reactivar la industria nacional

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha anunciado este jueves que ya no se podrá importar calzado terminado en México. La medida, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, pretende proteger a la industria manufacturera de zapatos nacional, que ha caído en un 12,8% debido a que llega al país esta prenda ya terminada bajo el régimen "importación temporal" y, por lo tanto, no paga el IVA, pero que finalmente termina por no exportarse y acaba en las tiendas mexicanas. La iniciativa busca incrementar la producción nacional, incrementar empleos, evitar el contrabando y mejorar competitividad de la industria, según ha explicado Ebrard en rueda de prensa con la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El secretario de Economía ha explicado que el concepto de "importación temporal" permite que lleguen a México productos que están destinados a ser exportados de nuevo, por lo que están exentos de ciertos impuestos. "No paga IVA porque no va a mercado interno", ha incidido. Sin embargo, muchas empresas terminaban por quedarse el producto, en su mayoría de procedencia asiática, y lo comercializaban en mercado nacional a través de tiendas mexicanas, evadiendo ese impuesto y golpeando a los productores locales. "Estaba haciendo un daño muy grande a la industria del calzado", ha subrayado Ebrard.

Sheinbaum ha añadido que la importación temporal permite bajo el programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) que llegue al país material prima que pasa por las maquilas mexicanas y luego vuelve a exportarse, en algunos casos en repetidas ocasiones. Esto ocurre con las partes de los coches, que llegan para ensamblarse en México, vuelven a salir del país y luego vuelven a entrar para terminar el proceso de fabricación. Para evitar que esos productos paguen impuestos cada vez que cruzan la frontera, se los exime del IVA. "En el caso del calzado, ¿cómo que importación temporal para un calzado terminado? No, los productos terminados no tienen que tener el permiso de importación temporal. Es importación definitiva si se importan y tienen que tener sus impuestos", ha zanjado.

Desde 2021, México exportaba seis pares de zapatos por cada uno que importaba, ha explicado Ebrard. Sin embargo, en apenas tres años esa proporción bajó drásticamente, y el país estaba exportando un par por cada uno que importaba.

La medida ya había sido anunciado hace dos semanas por Ebrard en Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) en Guanajuato, León, el principal motor de esta industria en México. "La industria del calzado es una de las industrias más importantes del país, tanto por su tradición como por su presencia actual. Estamos hablando de más de 130.000 trabajadores directos. Indirectos todavía muchos más", incidió el secretario el pasado 12 de agosto ante los gremios más relevantes del sector en América Latina. "Ya basta y se acabó. Significa que no podrá ser ya importado a México calzado terminado de países con los no tenemos acuerdo de libre comercio que no pague impuestos. ¿Quieres importar? Paga los impuestos. El arancel 25%, cuando menos", precisó.