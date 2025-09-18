Lanzan consulta sobre el T-MEC

La Secretaría de Economía, la USTR (Office of the United States Trade Representative)norteamericano y autoridades de Canadá comenzaron las consultas públicas para la revisión del T-MEC como paso previo al arranque de los trabajos trilaterales en enero del 2026.

Dio a conocer a través de su cuenta de X, Marcelo Ebrard, titular de Economía, detalló que las bases de la consulta se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este miércoles.

“Entre ahora y enero tenemos que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual Tratado, el T-MEC, o USMCA, o CUSMA, cada país le dice de diferente manera, cómo nos funcionó, entre que entró en vigor 2020 a esta fecha, 2025, y entonces estar ya con esas evaluaciones listos para empezar la revisión del Tratado.

“El día de hoy (ayer) pública USTR el aviso de que ellos van a iniciar estas consultas, nosotros tendremos mañana la publicación en el Diario Oficial que establece cómo se va a hacer”, expresó.

De acuerdo con Ebrard, la expectativa es recibir los comentarios vía digital e ir trabajando la evaluación interna para determinar que se propondrá para añadir, modificar y mejorar.