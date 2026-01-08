SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto

CUERNAVACA, Mor.- El gabinete de Seguridad reportó una disminución de 40% en los homicidios dolosos, desde el inicio del gobierno de la actual administración a diciembre del año pasado.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indicó que en el país también bajaron los delitos de alto impacto y 26 estados presentaron disminución en los homicidios dolosos.

"Se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país, y en diciembre de 2025 cerró con un promedio diario de 52.4", expuso.

"La reducción, además de ser del 40% en este periodo, es de 34 homicidios dolosos menos diarios en lo que va de esta administración", añadió.

¿Qué cifras se presentan sobre homicidios dolosos?

Marcela Figueroa apuntó que diciembre de 2025 "es el diciembre más bajo de los últimos 10 años, es decir, desde 2016": "Si comparamos 2025 con el año previo, con el 2024, se observa una disminución de 30% en el promedio diario de este delito".

La titular del SESNSP detalló que de enero a diciembre del año pasado, siete entidades federativas concentraron el 50.5% del total de homicidios dolosos. En primer lugar, está Guanajuato, que representó el 10.9% del total a nivel nacional; le sigue Chihuahua, con 7.7%; en tercer lugar Baja California, con 7.3%; en cuarto lugar Sinaloa, con 7.1%, le sigue Estado de México, con 6.5%; en sexto lugar Guerrero, con 5.6%; y Michoacán en séptimo lugar, con 5.4%.

"Solamente del mes de diciembre de 2025, en este caso también son siete entidades en donde se concentró prácticamente el 50% de los homicidios dolosos", dijo Figueroa.

En primer lugar, estuvo Guanajuato, con 9.3% del total; le siguió Chihuahua, con 8%; Baja California, 7.9%; en cuarto lugar, Sinaloa, con 7.5%; Estado de México, con 5.9%; Morelos, con 5.7%; y Jalisco con 5.5%.

Al comparar 2024 con 2025, señaló que 26 entidades federativas disminuyeron el número de homicidios dolosos. Destacan por su reducción Zacatecas, con -71.1%; Chiapas, con -58% y Quintana Roo, con -56.8%.

Sobre Guanajuato, resaltó una reducción a partir de febrero de 2025, por lo que suman 10 meses de disminución constante, del 62% en el promedio diario de homicidios.

Detalles sobre la reducción de delitos de alto impacto

Referente a los delitos de alto impacto, Marcela Figueroa reportó una disminución en los últimos ocho años: "Hay una reducción del 47% en el promedio diario de delitos de alto impacto. Mientras en 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, 2025 cerró con un promedio diario de 514.3".

"Específicamente el comportamiento de los delitos de alto impacto en la presente administración, la disminución es del 26%. En octubre de 2024 se registraron 636.6 delitos de alto impacto en promedio diario, mientras que diciembre de 2025 cerró con un promedio diario de 472.1", destacó.