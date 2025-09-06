Bajan ventas de vehículos

Las ventas de vehículos ligeros llegaron a cinco meses con resultados desfavorables, luego de descen-

der 3.00 por ciento anual durante agosto del presente año.

La variación en contra contabilizada en el octavo mes de 2025 viene precedida de retrocesos a tasa anual de 4.77 por ciento en abril, 0.41 por ciento en mayo, 5.94 por ciento en junio y 0.62 por ciento en julio, indican cifras del Inegi.

De este modo, las ventas de autos ligeros en el mercado interno fueron de 124 mil 167 unidades.

El mes pasado, el 57.19 por ciento de las ventas al público en el mercado interno de vehículos ligeros fue acaparado por cinco marcas.

Nissan fue quien lideró en el mercado doméstico, con una colocación de 23 mil 671 vehículos durante agosto.

GM vendió 17 mil 1 vehículos, Volkswagen 10 mil 981, Toyota 9 mil 755 y KIA 9 mil 601.

Al incorporar las cifras de agosto, en los primeros ocho meses de 2025, se registró un volumen comercializado de vehículos de 957 mil 993, un 0.66 por ciento menos que de enero a agosto de 2024, siendo su primer retroceso en cinco años en lapsos comparables.