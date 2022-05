Maquilló México la pandemia

Esta cifra es dos veces mayor a los casi 300,000 decesos que arrojaban los datos oficiales a finales de diciembre pasado.

Los cálculos de la OMS incluyen tanto a las personas que murieron directamente por el Covid-19 como a quienes fallecieron a causa de las fallas sanitarias derivadas del brote. Por ejemplo, quienes no pudieron ser atendidos a tiempo por otras enfermedades cuando el sistema de salud se vio desbordado.

Aunque por otro lado, el reporte también contabiliza las muertes evitadas durante la pandemia, ya sea por el menor riesgo de accidentes de tráfico como por otros cambios en la rutina a causa del confinamiento.

El costo de la insuficiencia sanitaria en México asciende a casi el mismo número de muertes registradas directamente a causa del virus. Las autoridades contabilizan cerca de 324,000 decesos hasta la fecha desde el inicio de la pandemia. Mientras que según las estimaciones del propio gobierno, el exceso de muertes por el Coronavirus es de aproximadamente 657,000 casos, poco más de las cifras de la OMS.

México no es el único país que supera con creces el número de muertes registradas oficialmente con los cálculos del organismo internacional.

Según el más reciente reporte sobre el exceso de mortalidad global, la cifra de fallecidos por el Covid-19 en el mundo es de alrededor de 15 millones, casi tres veces más que lo que muestran los datos oficiales.

En contraste, en los primeros dos años de la pandemia, los Gobiernos han comunicado poco más de 5.4 millones de decesos por el coronavirus.

Aunque más de dos terceras partes del exceso de mortalidad global ligado al Covid se concentran en 10 países, entre ellos México, el desfase entre los registros de las autoridades y las estimaciones de la OMS no ocurre en todos. En Estados Unidos, Brasil y Perú, por ejemplo, las cifras presentadas coinciden en números aproximados con las muertes reportadas por las autoridades.

Por el lado contrario, en India las estimaciones rebasan los 4.7 millones de fallecimientos, cifra exponencialmente mayor a las 523,000 muertes reportadas por el Gobierno.

La misma disparidad se observa en Egipto, donde se registraron 24,000 muertes por Coronavirus, pero los cálculos de la OMS superan los 250.000 decesos en el mismo periodo.

De acuerdo con el informe, los otros países más golpeados por la pandemia son Rusia, Indonesia, Turquía, Egipto y Sudáfrica.

La OMS también atribuye las disparidades en las cifras a que muchas muertes no fueron reportadas adecuadamente por las autoridades, especialmente en los países donde las redes sanitarias no estaban preparadas para hacer las pruebas y registrar los fallecimientos. "Estos números, que obligan a reflexionar, subrayan no solamente el impacto de la pandemia, sino necesidades de todos los países de invertir en sistemas sanitarios esenciales, incluyendo sistemas de información sanitaria más sólidos", ha advertido el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.