Prohíben que maquiladoras importen telas, ropa y calzado

A partir de este 29 de agosto se prohíbe a las maquiladoras importar temporalmente zapatos terminados, telas, prendas de vestir y endulzantes, por considerar que pueden ser productos que ilegalmente se queden a la venta en el mercado nacional, en lugar de exportarse.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se explicó que el Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) permite importaciones temporales para realizar alguna modificación para su posterior exportación, lo que incumplen las empresas.

Agregaron que basados en cifras "se deduce que no se ha cumplido con el retorno de dichas mercancías, causando daño a la competitividad de la industria nacional, por lo que es preciso tomar acciones para evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad".

En el DOF se expuso que se toma la decisión "para limitar la posibilidad de otro tipo de prácticas, como el contrabando técnico..., es decir, entra al país porque supuestamente se va a exportar, pero se queda para venta en el mercado nacional".

Por ello se publicaron más de 360 fracciones arancelarias en las que se agrupan los productos anteriores a fin de prohibir su importación temporal por parte de maquiladoras.

En el caso de los zapatos, la Secretaría de Economía indicó que "la situación económica se mantuvo desfavorable para la industria del calzado, toda vez que, comparado con 2023, el PIB (Producto Interno Bruto) tuvo una disminución de 12.8%, el valor de la producción se contrajo 12.5% y se perdieron 10 mil 958 trabajos formales, lo que colocó al empleo de la industria en niveles inferiores sin precedentes".

Señaló que esto afectó la fabricación nacional de calzado con suela y parte superior de caucho o plástico, sin costuras, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, así como calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, cuero natural o regenerado.



