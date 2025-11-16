Policía dispersó la marcha de la Generación Z

La marcha de la Generación Z reunió a miles de manifestantes que avanzaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Imágenes de Webcams de México permitieron seguir el recorrido en tiempo real, mostrando cómo el contingente creció rápidamente durante su trayecto por Reforma y Avenida Juárez.

Desde los primeros minutos, se observó la presencia de largas filas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que avanzaron de manera paralela al contingente. Para las 11:30 horas, el bloque de jóvenes ya era numeroso y continuaba incorporando participantes a su paso hacia el Centro Histórico.

¿Qué ocurrió?

Hacia las 12:30 horas, el grupo seguía aumentando mientras avanzaba cerca de la Fuente de la República y la Torre Caballito. Poco después de las 13:20 horas, la marcha llegó al Zócalo, donde comenzaron a concentrarse cientos de personas, incluidos jóvenes, ciudadanos de distintos estados y profesionales como médicos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Al llegar a la plancha, comenzaron los enfrentamientos con policías. A las 13:26 horas se registró gas lacrimógeno cerca de Palacio Nacional, donde elementos de seguridad replegaron a manifestantes.