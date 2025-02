Proveedores de Pemex amagan con protestas

Ante la falta de pagos, proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex) preparan manifestaciones de protesta y otras movilizaciones para exigir que la empresa estatal cumpla sus compromisos.

Entrevistado en el Senado de la República, a donde acudió en busca de apoyo de algunos legisladores, Eustacio Pérez García, representante del Frente Amplio de Subcontratistas de Pemex, informó que la deuda total de la empresa supera los 400 mil millones de pesos, y tan sólo en Tabasco asciende a 150 mil millones, mientras que por esta falta de pagos, los proveedores a su vez adeudan a los subcontratistas 5 mil millones de pesos.

Dijo que Petróleos Mexicanos ha pagado de manera intermitente con pequeños abonos, lo que no resuelve el problema.

"En el 2024 se cobraron deudas del 2023 y obviamente por ahí de agosto, junio del 2024, ya se hizo totalmente que ya sólo llegaban unos pequeños abonos de la deuda que se viene arrastrando. Ya para lo que es octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero realmente hemos recibido poco o cero pagos por parte de los proveedores de Pemex".

Señaló que Pemex ofreció a las compañías que tienen contratos que va a liquidar sus adeudos en marzo, "pero como vemos el panorama, nosotros que sabemos, que hemos estado ahí, que hemos trabajado todo el tiempo en el sector energético, creemos que no se van a cumplir los pagos y lo que van a seguir es dando abonos y con abonos no podemos seguir trabajando".

El representante de los empresarios afectados pidió la intervención de las Cámaras del Congreso, del gobernador de Tabasco, Javier May, y de la presidenta Claudia Sheinbaum para que Pemex atienda este grave problema que perjudica a la economía en los estados petroleros, particularmente en Tabasco.

"El problema en Tabasco ya es un problema social, por el tema de que la columna vertebral de la economía tabasqueña es Pemex, y Pemex no ha hecho la derrama económica desde mediados del año pasado en pago a sus proveedores, y obviamente esto se refleja a los subcontratistas y a todo el mundo le pega el asunto de que no hay economía por parte de Petróleos Mexicanos en Tabasco", lamentó.

Eustacio Pérez destacó que algunas empresas ya empezaron a mandar a trabajar a su personal al 50%, "trabajaran un día sí y un día no, otros se les bajó el sueldo, pero de enero para acá se tuvieron que despedir casi a la mayoría de la plantilla laboral porque las empresas están paradas".

"Al no haber pagos, tú obviamente ya no tienes con qué operar, el crédito que pediste para financiar tu proyecto ya no tienes con qué pagarlo, la hipoteca de tu casa que la hiciste para seguir avanzando no tienes con qué pagarla y obviamente el Infonavit, el IMSS, el SAT, los impuestos generaron que algunas empresas hayan tenido que cerrar sus puertas y otras declararse en quiebra total por la falta de pagos", denunció.