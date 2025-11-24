Noticias

Bloqueo de transportistas; 7 estados y más de 20 carreteras afectadas

Las organizaciones buscan acciones eficaces contra las extorsiones que afectan a productores y transportistas.
  • Por: El Universal
  • 24 / Noviembre / 2025 - 05:35 p.m.
Este lunes 24 de noviembre, organizaciones campesinas y de transportistas realizarán un megabloqueo en los principales accesos del país.

Los manifestantes buscan precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.

¿Cuáles son las vialidades afectadas?

Estas son las principales vialidades afectadas en cada estado:

HIDALGO

  • Autopista México–Pachuca (Bloqueo a la altura de Zapotlán y cierre parcial en inmediaciones del AIFA)
  • Autopista México–Laredo (Cierre total a la altura de Lagunilla)
  • Autopista México–Tuxpan (Afectación en el entronque Pachuca–Tulancingo)
  • Caseta El Tejocotal (A la altura de San Alejo: circulación reducida a un solo carril)
  • Autopista Arco Norte (Cierre total)
  • Pachuca–Ciudad Sahagún (Cierre parcial en dirección a Pachuca)

SINALOA

  • Carretera federal México- Nogales (bloqueos en casetas de Cuatro Caminos, en Guasave y en de la Pizal, en Navolato)
  • Maxipista Culiacán-Mazatlán (bloqueo en caseta de Costa Rica en Culiacán)

TAMAULIPAS

  • Carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso en el municipio de Río Bravo.
  • Carretera Tampico–Mante, como referencia antes de llegar al cuartel de El Mante.
  • Carretera Victoria-Matamoros a la altura de San Fernando.
  • Carretera Tampico-Ciudad Victoria, a la altura del municipio de Altamira.

OAXACA

  • Carretera Panamericana, kilómetro 214 en el subtramo Magdalena Tequisistlán -Tehuantepec.

VERACRUZ

  • Autopista Puebla–Veracruz, tramos Córdoba-Puebla y Cd. Mendoza-Córdoba.

¿Qué buscan los manifestantes?

GUANAJUATO

  • Carreteras federales 57, 90 y 45
  • Entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo
  • La 90 en el tramo Pénjamo-Santa Ana Pacueco
  • Carretera federal 45 Irapuato-Salamanca a la altura de Ciudad Industrial.

GUANAJUATO

  • Puente Internacional Zaragoza
  • Aduana de Ciudad Juárez.

