Bloqueo de transportistas; 7 estados y más de 20 carreteras afectadas

Bloqueo de transportistas; 7 estados y más de 20 carreteras afectadasLas organizaciones buscan acciones eficaces contra las extorsiones que afectan a productores y transportistas.
Este lunes 24 de noviembre, organizaciones campesinas y de transportistas realizarán un megabloqueo en los principales accesos del país.
Los manifestantes buscan precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.
¿Cuáles son las vialidades afectadas?
Estas son las principales vialidades afectadas en cada estado:
HIDALGO
- Autopista México–Pachuca (Bloqueo a la altura de Zapotlán y cierre parcial en inmediaciones del AIFA)
- Autopista México–Laredo (Cierre total a la altura de Lagunilla)
- Autopista México–Tuxpan (Afectación en el entronque Pachuca–Tulancingo)
- Caseta El Tejocotal (A la altura de San Alejo: circulación reducida a un solo carril)
- Autopista Arco Norte (Cierre total)
- Pachuca–Ciudad Sahagún (Cierre parcial en dirección a Pachuca)
SINALOA
- Carretera federal México- Nogales (bloqueos en casetas de Cuatro Caminos, en Guasave y en de la Pizal, en Navolato)
- Maxipista Culiacán-Mazatlán (bloqueo en caseta de Costa Rica en Culiacán)
TAMAULIPAS
- Carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso en el municipio de Río Bravo.
- Carretera Tampico–Mante, como referencia antes de llegar al cuartel de El Mante.
- Carretera Victoria-Matamoros a la altura de San Fernando.
- Carretera Tampico-Ciudad Victoria, a la altura del municipio de Altamira.
OAXACA
- Carretera Panamericana, kilómetro 214 en el subtramo Magdalena Tequisistlán -Tehuantepec.
VERACRUZ
- Autopista Puebla–Veracruz, tramos Córdoba-Puebla y Cd. Mendoza-Córdoba.
¿Qué buscan los manifestantes?
Lee también: Segob identifica intereses políticos en bloqueos de transportistas y productores; "no hay motivo para movilizaciones, diálogo está abierto".
GUANAJUATO
- Carreteras federales 57, 90 y 45
- Entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo
- La 90 en el tramo Pénjamo-Santa Ana Pacueco
- Carretera federal 45 Irapuato-Salamanca a la altura de Ciudad Industrial.
GUANAJUATO
- Puente Internacional Zaragoza
- Aduana de Ciudad Juárez.
EL MAÑANA RECOMIENDA