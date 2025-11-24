Bloqueo de transportistas; 7 estados y más de 20 carreteras afectadas

Este lunes 24 de noviembre, organizaciones campesinas y de transportistas realizarán un megabloqueo en los principales accesos del país.

Los manifestantes buscan precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.

¿Cuáles son las vialidades afectadas?

Estas son las principales vialidades afectadas en cada estado:

HIDALGO

Autopista México–Pachuca (Bloqueo a la altura de Zapotlán y cierre parcial en inmediaciones del AIFA )

y cierre parcial en inmediaciones del ) Autopista México–Laredo (Cierre total a la altura de Lagunilla )

) Autopista México–Tuxpan (Afectación en el entronque Pachuca–Tulancingo )

) Caseta El Tejocotal (A la altura de San Alejo : circulación reducida a un solo carril)

(A la altura de : circulación reducida a un solo carril) Autopista Arco Norte (Cierre total)

(Cierre total) Pachuca–Ciudad Sahagún (Cierre parcial en dirección a Pachuca)

SINALOA

Carretera federal México- Nogales (bloqueos en casetas de Cuatro Caminos , en Guasave y en de la Pizal , en Navolato )

, en y en de la , en ) Maxipista Culiacán-Mazatlán (bloqueo en caseta de Costa Rica en Culiacán)

TAMAULIPAS

Carretera Matamoros–Reynosa , a la altura de la entrada a Nuevo Progreso en el municipio de Río Bravo .

, a la altura de la entrada a en el municipio de . Carretera Tampico–Mante , como referencia antes de llegar al cuartel de El Mante .

, como referencia antes de llegar al cuartel de . Carretera Victoria-Matamoros a la altura de San Fernando .

a la altura de . Carretera Tampico-Ciudad Victoria, a la altura del municipio de Altamira.

OAXACA

Carretera Panamericana, kilómetro 214 en el subtramo Magdalena Tequisistlán -Tehuantepec.

VERACRUZ

Autopista Puebla–Veracruz, tramos Córdoba-Puebla y Cd. Mendoza-Córdoba.

¿Qué buscan los manifestantes?

GUANAJUATO

Carreteras federales 57 , 90 y 45

, y Entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo

y La 90 en el tramo Pénjamo-Santa Ana Pacueco

en el tramo Carretera federal 45 Irapuato-Salamanca a la altura de Ciudad Industrial.

