SAT niega amenazas contra trabajadores que se manifiestan

SAT niega amenazas contra trabajadores que se manifiestanA pesar de la manifestación de trabajadores, el SAT reporta operaciones normales en la mayoría de sus oficinas, asegurando la reprogramación de citas para los contribuyentes afectados.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que de ninguna manera ha respondido con amenazas contra los trabajadores que salieron a manifestarse este martes.
Por el contrario, informó que está atendiendo las solicitudes de los trabajadores con el apoyo de las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social.
La dependencia indicó que mantiene comunicación con los trabajadores para escuchar sus solicitudes y afirmó que las actividades al interior de sus oficinas se llevaron a cabo con normalidad en la mayoría.
En una tarjeta informativa, afirmó que mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad.
El SAT indicó que los servicios de manera presencial se llevaron a cabo sin problemas en 155 de un total de 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios que tiene en todo el país.
Reportó que únicamente suspendieron operaciones las oficinas ubicadas en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco; y en Ciudad de México sedes Oriente y Sur.
Para los contribuyentes que no pudieron realizar su trámite, destacó que se les notificará la reprogramación de su cita, vía correo electrónico.
En caso de tener cualquier duda o aclaración pueden comunicarse al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría, o bien, a Marca SAT en el número 55 627 22 728.