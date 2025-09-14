Protestan contra el cobro de piso

Ciudad de México.- Vestidos de blanco cientos de ciudadanos marcharon en Cuautla, Morelos, para exigir un freno a la violencia, la extorsión y los asesinatos que azotan la región.

De acuerdo con reportes policiales, la manifestación congregó al menos a un millar de personas. La actividad fue convocada por la Diócesis de Cuernavaca, en la que participaron habitantes de este municipio, integrantes de la sociedad civil y feligreses.

La movilización, encabezada por el obispo Ramón Castro Castro, partió de la parroquia de Santa Ana en Cuautlixco. Los participantes que llevaban globos de color blanco, avanzaron por las calles de Cuautla, considerada como una de las ciudades más afectadas por la violencia en el estado.

Al grito de "¡Justicia!" y "¡Queremos paz!", la multitud se unió en una protesta silenciosa que resonó con cantos religiosos y aplausos.

En entrevista con periodistas locales, el Obispo Ramón Castro Castro afirmó que la marcha responde a un clamor popular.

"Fue la misma gente, el mismo pueblo el que nos pidió que como Iglesia hiciéramos algo porque están cansados, heridos, dolidos, desilusionados", declaró el jerarca católico.

El sacerdote señaló que la extorsión es uno de los delitos que más afecta a la demarcación y lamentó que aquellos que se niegan a ceder han sido asesinados. Por ello, urgió a las autoridades a tomar acciones.

"Ojalá que seamos escuchados, sobre todo quienes tienen en su mano la posibilidad de traer esa paz y esa justicia (...) en Cuautla vemos lo que está pasando con la violencia, el derecho de piso; que la gente ya está ´hasta acá´ de tener que pagar doble impuesto y además si no lo hacen, como hemos visto, son asesinados y eso verdaderamente duele", externó.

Abordado al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia informó que para dar seguridad a los asistentes, se montó un dispositivo.

Además indicó que en atención a la demanda expuesta este sábado, se ha desplegado un operativo especial en la región en la que colaboran elementos de Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y l a Policía Municipal de Cuautla.

Urrutia señaló que este operativo forma parte de las acciones interinstitucionales ordenadas por la Gobernadora Margarita González Saravia para restaurar la confianza ciudadana.

El Secretario de Seguridad destacó que en los próximos días se inaugurarán nuevos arcos carreteros y de videovigilancia, los cuales, confía, contribuirán a la pacificación de la zona.

La movilización de este sábado se realizó un día después del asesinato de Carolina Plascencia Carvajal, presidenta suplente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco). Ella era candidata a presidir la organización en las próximas elecciones, fue atacada a balazos la tarde del viernes mientras viajaba en su vehículo en Cuautla.

Fuentes policiales indicaron que los agresores, que se movilizaban en una motocicleta y otro vehículo, le dispararon en el crucero de Puxtla. La ingeniera, originaria de Ayala, falleció en el lugar.

Campesinos y usuarios de Asurco exigieron justicia y no descartaron que el crimen esté relacionado con una disputa por el control de la asociación o por el manejo del agua en el poblado de Tenango, Jantetelco.

Este crimen se suma al de Francisco Vázquez, miembro del Consejo de Vigilancia de la misma asociación, asesinado en febrero de 2022.