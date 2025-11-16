Oposición capitaliza protesta en la marcha de la Generación Z

CIUDAD DE MÉXICO.- En una manifestación que originalmente había sido convocada por la Generación Z, pero que terminó siendo capitalizada por opositores al gobierno. Aunque no hubo insignias partidistas visibles, los asistentes coincidieron en expresar su descontento con la administración federal, lanzando consignas como "Fuera Morena" y "Narcopresidenta".

Entre los participantes hubo perfiles diversos: jóvenes, profesionistas y adultos mayores. Algunos, como la abogada Claudia Cruz, dijeron marchar por un mejor país; otros, como el profesor jubilado Fidel Sandoval, reclamaron la falta de justicia. Médicos también se sumaron señalando deficiencias en el sistema de salud y la inseguridad que enfrentan. Varios jóvenes mostraron reticencia a explicar su presencia y evitaban hablar con los medios.

La marcha avanzó de forma mayoritariamente pacífica hasta su llegada al Zócalo capitalino, donde un grupo de encapuchados derribó vallas colocadas para proteger el área. Esto derivó en enfrentamientos con la policía, que respondió con gases lacrimógenos ante el lanzamiento de cohetones y piedras. En otras ciudades del país se realizaron protestas más pequeñas, también marcadas por reclamos contra la inseguridad y el reciente asesinato del alcalde michoacano Carlos Manzo.

Durante la movilización se observaron banderas nacionales, pañuelos blancos y símbolos asociados a la Generación Z, como la calavera sonriente inspirada en One Piece, aunque los jóvenes que impulsaron originalmente el movimiento no fueron mayoría. Algunas cuentas de activistas incluso se deslindaron, mientras figuras políticas como Vicente Fox y el empresario Ricardo Salinas Pliego alentaron la convocatoria desde redes sociales.

El gobierno federal acusó que la protesta estuvo manipulada por sectores de la derecha internacional y amplificada mediante bots. Aunque Sheinbaum mantiene altos niveles de popularidad y ha modificado la estrategia de seguridad de su antecesor, los problemas estructurales de violencia, corrupción e impunidad siguen alimentando el descontento social, que en los últimos años ha derivado en movilizaciones masivas contra decisiones gubernamentales y reclamos de justicia.