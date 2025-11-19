Generación Z CDMX: Definen situación jurídica de 13 de los imputados

Este martes 18 de noviembre y la madrugada del miércoles 19 se definió la situación jurídica de 13 de los 18 imputados por los actos de la manifestación de la Generación Z, del pasado sábado 15 de noviembre, entre los que están tres hombres acusados de tentativa de homicidio.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ CDMX) detalló que en cuatro audiencias iniciales se formularon imputaciones contra las 18 personas: 3 por tentativa de homicidio, 5 por resistencia de particulares, 8 por lesiones dolosas y 2 por lesiones dolosas y robo.

En cinco casos se otorgó la duplicidad de término, por lo que se tiene audiencia programada para el 21 de noviembre de 2025.

La Fiscalía indicó que debido al nivel de agresión atribuido en cada caso y al riesgo de evasión —valorado a partir de los elementos de arraigo de las personas imputadas— solicitó medidas cautelares diferenciadas.

¿Qué medidas cautelares se impusieron?

En este sentido, a ocho personas se les dictó prisión preventiva justificada, entre ellas Eduardo Josafat "N", Alberto "N", Fernando "N", Francisco "N" y Arturo Quetzal "N".

En los 10 casos restantes se puso como medida cautelar la presentación periódica y prohibición de acercarse a las víctimas o a los lugares de los hechos. En este grupo se encuentran Enrique "N", Carlos Miguel "N", Zahid "N", José Luis "N", Federico "N", Perla Verónica "N", Daniela "N" y Gabriel "N", este último imputado por tentativa de homicidio.

¿Cuál es el contexto de los hechos?

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Lujan, informó el pasado lunes 17 de noviembre que eran 19 personas, entre ellas un menor de edad, que fue trasladado a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescente donde fue puesto en libertad al no haber elementos suficientes para acusarlo.