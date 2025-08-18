Justicia por Manchas: Fiscalía de Zacatecas en acción

Tras la indignación que ha causado el asesinato de una perra llamada Manchas, adoptada por los locatarios del Mercado Poniente en el municipio de Fresnillo, luego que un hombre la mató al arrojándole un ladrillo y destrozándole su cabeza, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas inició una carpeta de investigación y se informó que ya se trabaja en la identificación del agresor.

Esto se logró luego que se viralizó un video y que los animalistas levantaran la voz para exigir justicia por Manchas.

De acuerdo con los relatos que se han difundido todo ocurrió el pasado sábado, cerca de las cuatro de la tarde, cuando un hombre que cargaba a su hijo en brazos se molestó cuando quiso tirar la basura en un lugar no autorizado y uno de los locatarios le pidió que depositara la bolsa en otro sitio.

Al parecer eso molestó al sujeto y en ese momento Manchas merodeaba el área y se acercó a olfatear la bolsa de basura, lo que enfureció al hombre, quien lo comenzó a patear a la perra, pero, ésta logró escapar y se refugió con los locatarios.

En el video de videovigilancia del Mercado se aprecia que a los pocos minutos, el mismo hombre, quien aún llevaba a su hijo en brazos, entró nuevamente al lugar y llevaba en la otra mano un ladrillo, tras localizar al can, sin piedad alguna le lanzó con toda fuerza el ladrillo en la cabeza, cuyo golpe le causó la muerte instantánea.

Se puede ver que uno de los locatarios le reclama al hombre, pero, éste sin inmutarse se va del lugar.

Esto caso también generó que se realizara una manifestación el domingo en el municipio de Fresnillo, que exigieron a las autoridades no permitir más actos de barbarie contra los animales y se castigue al responsable.

Se ha mencionado que Manchas era una perra que los comerciantes fue adoptada por todos en ese mercado y su nombre se le asignó por una gran cicatriz en su rostro y en la cola, ya que le quedó por un ataque con ácido que sufrió antes de llegar al mercado. Desde entonces, los locatarios siempre la atendieron, la esterilizaron y le brindaron un hogar lleno de afecto.

Manchas fue sepultada en una jardinera del mercado, entre lágrimas, flores y mensajes de despedida.

Ante las exigencias de las asociaciones protectoras de animales que han exigido cárcel para el responsable, por su parte, las autoridades municipales anunciaron denunciaron este caso ante las instancias correspondientes.

De igual manera, la Fiscalía de Zacatecas anunció en un comunicado que ya se había atendido este hecho y que ya habían iniciado las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la Ley de Protección y Bienestar Animal de Zacatecas el maltrato animal está tipificado como delito y las penas van desde los seis meses hasta tres años de prisión.