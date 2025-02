No protegemos a nadie, que indaguen a Cuau, dice morenista

Tras asegurar que Morena no está protegiendo al diputado y ex Gobernador Cuauhtémoc Blanco, la senadora Malú Micher se manifestó en favor de que las instancias correspondientes investiguen la denuncia que pesa sobre el ex futbolista, acusado de intento de violación.

"Ahí están las instancias, que se hagan las investigaciones, las denuncias correspondientes y que actúen las diversas instituciones para que se tenga que hacer lo que se tenga que se tiene que hacer, pero ese es su deber", planteó.

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la morenista aseguró que no están protegiendo a nadie.

"Al contrario, por eso insisto en que hay un proceso, hay una serie de requisitos y que se sigan como tiene que ser, con la debida diligencia, sin omisiones, sin impunidad", apuntó.

"No estamos protegiendo a nadie, para nada. Una persona tiene un derecho a defenderse, pero también quienes se consideran víctimas tienen derecho a defenderse".

La semana pasada, el ex Gobernador morelense fue denunciado por intento de violación, lo que precipitó que el entonces Fiscal Uriel Carmona presentara una solicitud de desafuero en su contra.