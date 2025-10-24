Profepa sanciona al Acuario de Veracruz por maltrato animal

Tras comprobar que delfines y lobos marinos recibieron malos tratos por parte de personal del Acuario de Veracruz para obligarlos a participar en espectáculos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió sanciones, sin especificar cuáles, contra el recinto al determinar que los mamíferos "fueron sometidos y forzados" a realizar shows.

De acuerdo con el Acuerdo Resolutivo del expediente PPFA/36.3/3S.6/0115-24, en poder de EL UNIVERSAL, la dependencia encabezada por Mariana Boy Tamborrell, confirmó la existencia de maltrato hacia delfines y lobos marinos al establecer que los ejemplares fueron obligados a realizar actos como "maromas, bailes y saltos" que atentaron contra su bienestar.

Estas acciones son violatorias a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), que desde 2023 establece que ningún acuario o parque puede realizar shows, entrenamientos o presentaciones públicas con delfines, lobos marinos, focas o manatíes, pues solo se permite su mantenimiento y manejo con fines educativos o de conservación, previa autorización oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En consecuencia, la LGVS indica que quien incumpla esta disposición incurre en infracción administrativa sancionable conforme a la ley.

Así, el pasado 24 de septiembre, la Profepa infraccionó al Acuario de Veracruz en respuesta a una denuncia sobre el tema que interpuso el activista ambiental José González Martínez, presidente de la Asociación Veracruzana para la Conciencia Ambiental, desde el año 2024.

En entrevista con este medio, González Martínez explicó que la resolución de Profepa representa el reconocimiento oficial del maltrato que él documentó en videos y reportes entregados a la autoridad federal. Hace un año, en redes sociales, el ambientalista denunció ante sus seguidores y la autoridad federal que el gobierno estatal reactivó los espectáculos con delfines y construyó un "lobario", acciones prohibidas por la LGVS.

Dicho reporte derivó en la inspección al Acuario por parte de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de Profepa en Veracruz, donde la Procuraduría federal concluyó que existe maltrato animal y, por este motivo, derivó en una resolución sancionatoria.

González Martínez aseguró que la resolución federal representa una victoria para la defensa de la fauna marina.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?