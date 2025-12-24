Violencia y riesgo suicida afectan más a adolescentes

La población adolescente en México presenta mayores niveles de malestar psicológico, conductas suicidas y exposición a la violencia en comparación con los adultos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT), presentada este martes por autoridades de la Secretaría de Salud.

¿Qué revela la ENCODAT 2025 sobre la salud mental de los adolescentes?

Durante la exposición de los resultados, el titular de la dependencia, David Kershenobich, advirtió que las y los jóvenes de entre 12 y 17 años concentran los porcentajes más altos de afectaciones a la salud mental, lo que los coloca como el grupo más vulnerable y prioritario para la política pública en la materia.

La encuesta revela que el malestar psicológico es más frecuente entre adolescentes, con una prevalencia de 13.2% en mujeres y 6.9% en hombres, mientras que en la población adulta las cifras se ubican en 10.2% y 5.1%, respectivamente. Estas diferencias, señalaron las autoridades, evidencian una brecha creciente en el bienestar emocional entre generaciones.

Acciones de la Secretaría de Salud ante el malestar psicológico juvenil

En cuanto al comportamiento suicida, la ENCODAT muestra que los adolescentes registran tasas más altas en todas sus etapas. La ideación suicida alcanza 3.3% entre jóvenes, frente a 1.7% en adultos; la planificación se presenta en 1.9% de los adolescentes contra 1.0% de los mayores, y el intento suicida en 1.5% frente a 0.5%. Las mujeres adolescentes destacan como el subgrupo con mayor incidencia.

La violencia también afecta con mayor intensidad a la población juvenil. La prevalencia general de violencia física, emocional o sexual es de 12.3% en la población de 12 a 65 años; sin embargo, entre adolescentes la cifra se eleva a 18.1%, mientras que en adultos se mantiene en 11.4%, con mayor afectación en mujeres.

Impacto de la violencia en la población adolescente en México

Otro factor de riesgo identificado es la participación en juegos de azar y el uso problemático de videojuegos. Aunque se trata de porcentajes minoritarios, la encuesta indica que 6.9% de los adolescentes participa en juegos de azar, casi el doble que los adultos, quienes registran un 3.9%. En ambos grupos, la participación es mayor entre hombres.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud subrayó que la prevención y atención de la salud mental en adolescentes será una prioridad de la estrategia nacional, con énfasis en la detección temprana, el fortalecimiento de redes de apoyo y la promoción de entornos seguros. Las autoridades reiteraron el llamado a madres, padres y docentes a identificar señales de alerta y canalizar a los jóvenes a servicios especializados.