Maestros ya podrán reprobar a sus alumnos a partir del segundo bimestre: SEP

Leticia Ramírez aclaró que el objetivo no es reprobar a los estudiantes, por lo que los maestros deben apoyar a los alumnos para que tengan un mejor aprendizaje.

"Los maestros lo que tienen que hacer es apoyarlos, o sea tenemos que dar una calificación. Cuando se plantea de esa manera como usted me lo está preguntando, pues pareciera que nuestro objetivo es ´ya los podemos no acreditar´. No, nuestro objetivo es que ellos estén en la escuela, que ahí aprendan y que estén contentos, porque eso también tiene que ver con algo que planteaban los senadores: la salud de animo, emocional, socio emocional, entonces queremos dejarlo como una cuestión administrativa, pero lo más importante es que los niños, las niñas, los jóvenes, estén en las escuelas aprendiendo".