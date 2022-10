Matan a una madre buscadora en Puebla

De acuerdo con fuentes policíacas, los autores de este feminicidio estarían relacionados con una banda de narcomenudistas señalada por la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes "28 de Octubre" de haberse apoderado de una sección del tianguis La Cuchilla con protección policial.

La mujer, de 45 años de edad, fue rafagueada esta madrugada cuando esperaba el transporte público. Apenas en julio, Esmeralda había hecho declaraciones a los medios locales sobre información que desde un principio tenían las autoridades para dar con los responsables de la desaparición de su hija Betzabé y de Fabiola, de 22 años de edad.

Todo apuntaba a que el caso de ambas jóvenes estaba relacionado con un grupo de narcomenudistas, mismo que ahora aparece como presuntos responsables del asesinato de esta madre buscadora.

UNA TORTURA NO SABER DONDE ESTÁ

El hombre que fue identificado como quien se llevó a las dos mujeres fue asesinado en los límites de Puebla y San Pablo del Monte, mientras que la pareja sentimental de éste también fue baleada y luego detenida, pero no había dado información sobre lo ocurrido a las jóvenes desaparecidas.

"Ha sido una tortura no saber en dónde está, desconocer si sigue con vida o no, si le pegan, si come, si la maltratan, es un dolor que no se le desea a nadie", declaró Gallardo hace apenas dos meses al periódico El Sol de Puebla.

Llamado al gobernador

- El colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla, a través de un comunicado, hizo un llamado al gobernador Miguel Barbosa Huerta y a las autoridades poblanas para encontrar y detener a los responsables de este crimen, así como para dar garantías y seguridad a las personas que buscan a un ser querido

- "Déjese de discursos superficiales y garantice los derechos de seguridad de las víctimas, los derechos y seguridad de las familias de personas desaparecidas", le reclamaron a Barbosa

- "Hacemos responsable al gobierno del Estado de cualquier asunto de seguridad, ataque o incidente que les ocurra a las familias buscadoras en todo el estado".