Reportan apagón en Centro de Monterrey

Un macroapagón se registró esta tarde en calles del primer cuadro del Centro de Monterrey, lo que desquició la vialidad y afectó a comercios aledaños.

La falta de energía eléctrica generó un caos vehicular por los semáforos que se mantienen sin funcionar.

¿Cómo ocurrió el macroapagón en Monterrey?

Reportes de vecinos indican que la falla se reportó poco después de las 18:00 horas en avenidas como:

Madero

Zuazua

Zaragoza

Colón

Y calles como:

Tapia

Doctor Coss

Escobedo

Emilio Carranza

Isaac Garza

Arteaga

Acciones de la CFE tras la falla eléctrica

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantiene trabajando en la zona.