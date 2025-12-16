Reportan apagón en Centro de Monterrey

Reportan apagón en Centro de MonterreyAcciones de la CFE tras la falla eléctrica
Un macroapagón se registró esta tarde en calles del primer cuadro del Centro de Monterrey, lo que desquició la vialidad y afectó a comercios aledaños.
La falta de energía eléctrica generó un caos vehicular por los semáforos que se mantienen sin funcionar.
¿Cómo ocurrió el macroapagón en Monterrey?
Reportes de vecinos indican que la falla se reportó poco después de las 18:00 horas en avenidas como:
Madero
Zuazua
Zaragoza
Colón
Y calles como:
Tapia
Doctor Coss
Escobedo
Emilio Carranza
Isaac Garza
Arteaga
Acciones de la CFE tras la falla eléctrica
Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantiene trabajando en la zona.
