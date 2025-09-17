Fallece director de grupo musical en plena presentación en Sonora

En plena serenata a su santo patrono San Francisco, el exmaestro de secundaria, Luis Eduardo Bojórquez Huesca interpretaba la canción "A mi Manera", cuando se quedó sin aliento.

La tarde del sábado 13 de septiembre, el fundador del grupo musical Unión San Francisco, rodeado de su familia, amigos y de sus exalumnos, el "Profe Guayo" como le decían de cariño, acompañado de su grupo musical, interpretaba la canción que popularizó Frank Sinatra.

De repente se sintió mal y busco donde apoyarse, para después desvanecerse.

?? TRAGEDIA EN MAGDALENA DE KINO??MAESTRO MUERE TRAS CANTAR "A MI MANERA"



Luis, director de secundaria de 61 años, falleció tras interpretar "A mi manera" en la plaza principal de Magdalena de Kino, #Sonora. Se desplomó entre aplausos y ovaciones ante decenas de testigos.... pic.twitter.com/TNGIMO53kg — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) September 16, 2025

El docente retirado, apasionado de la música, tenía 61 años, era una persona muy reconocida en Magdalena de Kino.

Estaba retirado de las aulas después de haber sido director de la secundaria que lleva el nombre de su padre Prof. Eduardo Bojórquez Valenzuela.

Su entrega a la educación dejó una profunda huella en los habitantes de su pueblo, ahora conmovidos y consternados por su partida.

Las cenizas del maestro fueron depositadas en la parroquia de Santa María de Magdalena. Siempre se le recordará por haber vivido y haberse ido "A su Manera". Descanse En Paz.