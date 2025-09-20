Luisa Alcalde reconoce "lucha histórica" de AMLO

La presidenta nacional de Morena Luisa María Alcalde, reconoció la "lucha histórica" del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un contexto donde, asegura, es atacado junto a su familia y su legado.

Por medio de redes sociales, la líder morenista dijo que gracias a la lucha del expresidente de México que gobernó entre el 2018 y 2024, es que ahora se conoce el proyecto de la Cuarta Transformación y continúa con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Hoy, cuando más arrecian los ataques contra el Presidente, su legado y su familia, vale la pena recordar que gracias a su lucha histórica inició lo que ahora conocemos como la Cuarta Transformación de la vida pública de México".

Luisa Alcalde agregó que dentro del partido se tiene claro de dónde vienen y cuáles son los principios, destacando que trabajan para "servir al pueblo y no para servirnos de él".

"En Morena no olvidamos. Aquí tenemos claro de dónde venimos, cuáles son nuestros principios y por qué estamos aquí: para servir al pueblo y no para servirnos de él", escribió en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, la presidenta nacional de Morena compartió un video en el que el expresidente López Obrador lanza un mensaje pidiendo una verdadera democracia en el país, así como reconociendo que "el poder es del pueblo" y sin el pueblo no debería existir el poder.

Este mensaje de Luisa Alcalde se da en el contexto de que los hijos de Obrador, Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo, han sido señalados de tramitar un amparo para evitar una detención en su contra por el caso de huachicol fiscal.

La misma Presidenta descartó durante en su mañanera del pasado 18 de septiembre, que los hijos del expresidente estén mencionados en las investigaciones sobre el caso.