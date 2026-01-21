Grupo Salinas renueva su área informativa

Grupo Salinas inició una nueva etapa en su área informativa, anunció este martes Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego. La renovación busca fortalecer a los equipos de Azteca Noticias y ADN Noticias, con el objetivo de "cumplir con México y con la verdad".

¿Qué cambios se implementarán en Azteca Noticias?

Salinas Sada destacó que sostuvo reuniones con ambos equipos para reconocer logros y áreas de oportunidad, y enfatizó la meta de posicionar a la unidad informativa como líder en el país. "Seguiremos trabajando con un solo objetivo: ser el número uno", escribió en su cuenta de X.

Acciones de liderazgo en Grupo Salinas

El nuevo liderazgo recaerá en Luciano Pascoe, quien asumirá el cargo de Director General de Noticias y Comunicación. Pascoe aseguró sentirse agradecido por la confianza de los propietarios y prometió mantener el compromiso con la información veraz y clara. "Nos comprometemos a seguir consolidando éxitos y, sobre todo, a decir siempre la verdad: con potencia y claridad", afirmó.

Importancia de la libertad informativa según Ricardo Salinas Pliego

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego subrayó la importancia de la libertad informativa y el compromiso con la transparencia. "Seguir dando la batalla por la libertad, la verdad y luchar por informar las noticias como suceden, no como quieren que las contemos", dijo.