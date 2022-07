Médicos cubanos ganarán igual que los mexicanos y tendrán la misma protección: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO .- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los médicos cubanos contratados por México no tendrán ningún privilegio de protección.

Aseguró que tendrán el mismo salario que los trabajadores mexicanos en el sector.

"Van a ganar lo mismo que los mexicanos y tendrán la misma protección. Y es de mucha ayuda porque necesitamos de los médicos generales y de especialistas", afirmó el mandatario federal.

Reconoció que "de todas formas no nos va a alcanzar, estamos viendo en todos los países porque es muy grave lo que sucedió".

Reprochó que en anteriores gobiernos rechazaron a los jóvenes que querían estudiar medicina.

"Hubo tanta exclusión irresponsable que tenemos déficit de médicos en México, no tenemos los médicos que necesitamos", destacó.

Afirmó que en las otras administraciones había 10 mil espacios para estudiantes y "ahora hay 20 mil espacios, el doble y tenemos un programa de becas para especializarse en el extranjero".

Nayarit es el primer estado donde se contrataron médicos especialistas cubanos y han cubierto en 78 por ciento. En médicos generales, dijo, ya lograron el 100 por ciento.

"Y no se trata de que me digan que estoy más pequeño que Madero (...) Les invito a que me muestren con pruebas si tenemos pediatras en todos los hospitales públicos", señaló.

Aseguró que cuando termine su gobierno no van a tener el 100 por ciento de infraestructura de salud en el país, pues se va a llevar más tiempo.