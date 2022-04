Los litigios que vienen

"El problema es que ahora tenemos dos cuerpos jurídicos: uno, lo que dice la Constitución, y otro es lo que dice la ley. Son distintos y contradictorios", explica De la Calle, quien fuera negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá.

En entrevista con Proceso, el experto en temas de inversión y comercio internacional explica las implicaciones jurídicas a nivel nacional e internacional que devienen de la LIE avalada por la SCJN en la votación de siete en contra y cuatro a favor de la constitucionalidad.

Contrario a lo que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la LIE deja improcedentes los amparos interpuestos en su contra, además de que no implica violaciones al Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC), De la Calle expone un panorama problemático.

La resolución de constitucionalidad elaborada por la ministra Loretta Ortiz y respaldada por sus colegas Arturo Zaldívar, Jazmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no logró en la SCJN un voto mayoritario y calificado, creando incertidumbre y dos entidades jurídicas que rigen a un mismo mercado; el eléctrico.

"Eso va a impedir que haya inversión y asegurará que haya muchos litigios, y éstos algún día van a llegar a la SCJN individualmente", apunta el exnegociador del acuerdo norteamericano antecesor del TMEC.

La explicación del experto se sostiene en que las empresas que ya han interpuesto amparos recurrirán a todas las instancias judiciales del país hasta terminar en manos de la SCJN, que tendrá que decidir pero con mayoría simple, como fue el aval a la LIE.

De la Calle contempla que esos pleitos legales, ya de entrada desestimados por López Obrador, tendrán que ser resueltos en un plazo de dos a tres años, periodo en el que "habrá cero inversión" porque los empresarios no tendrán garantías de nada.

Absteniéndose de hacer comentarios con tinte político, porque sostiene que eso a él no le corresponde, De la Calle enfatiza que cualquier abogado y juez entienden que es incorrecto tratar de modificar la Constitución por medio de cambios a las leyes federales.

Las enmiendas constitucionales requieren del sí de dos tercios de los votos del Poder Legislativo y del apoyo de la mitad de los estados de la nación. "Pero no trates de hacerlo por la puerta de atrás, modificando las leyes federales y proponiendo cambios a las leyes federales que son claramente contrarias a la Constitución", dice el experto en comercio.

Las disputas que se vienen en los tribunales por la LIE serán con las inversiones existentes, sin inversión nueva en materia eléctrica. "Cómo le vas a meter mil millones de pesos o dólares cuando tienes dos regímenes; la Constitución dice una cosa y la ley otra", reitera.

El viernes 8, López Obrador, en su conferencia mañanera, sostuvo que la decisión de la SCJN le "alivianó la carga" al gobierno federal para apuntalar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, además, cumplir su promesa de no subir el precio de la luz.

El experto en comercio internacional y por ende en disputas de ese ámbito lo percibe diferente y aclara que ya hay empresas amparadas ante lo que hizo la SCJN.

"Si la decisión de ayer hubiera sido ocho a tres se hubieran ganado todos los amparos automáticamente. Como fue siete a cuatro no se ganan automáticamente. Los jueces federales van a tener que tomar la decisión sobre si le hacen caso a la mayoría de los ministros de la Corte o le hace caso a que esta ley no fue declarada inconstitucional", machaca De la Calle.

Según él, no todos los amparos serán derrotas para el gobierno federal, pero sí la mayoría.

Oportunidades perdidas

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, advirtió que por la LIE México perdería unos 10 mil millones de dólares en inversiones de su país, como lo expuso en una carta que mandó a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

A nivel internacional las demandas al gobierno mexicano por la LIE serían más complicadas y costosas, aunque no inmediatas, y se dividirían en dos categorías: en una, las empresas que determinen ir a tribunales internacionales de arbitraje argumentado que la decisión tomada por el gobierno mexicano es expropiatoria, al instrumentar cambios de funcionamiento del sector y tomando en cuenta que la ley está parada.

"Porque los tribunales dieron una suspensión generalizada, vamos a ver qué pasa con esos amparos y las suspensiones, porque mientras la ley este suspendida; no se aplica", subraya De la Calle.

La otra categoría tendrá que ver con las acciones que tome, por ejemplo, la CFE y que afecten directamente a las empresas, modificando los compromisos de despacho definidos en acuerdos comerciales o directamente entre el gobierno federal y el servidor y proveedor.

Esos cambios ante los tribunales de arbitraje comercial no tienen otras interpretación más que un "equivalente a una expropiación", bajo el argumento de que México se retracta de lo que firmó en el TMEC, el Acuerdo Transpacífico o en tratados con Europa. "Sucederá un día", advierte el experto.

Cuando se levante la suspensión a la ley, luego de que el Congreso mexicano decida sobre la LIE, ésta se aplicará y la CFE reducirá hasta 90% en la producción de las empresas, a lo cual AMLO con su firma se comprometió a cumplir bajo el TMEC.

Conocedor de las inversiones y el comercio en la región norteamericana, De la Calle sustenta sus palabras en datos duros y en hechos que no puede rebatir el gobierno en entidades de resolución de disputas con apego a la constitucionalidad.

Dice que "desde 2018 en México no se ha inaugurado ninguna planta de energía eléctrica" y que en el norte del país habrá, en un futuro no muy lejano, falta de energía eléctrica por la demanda que se tiene de exportaciones nada menos y nada más que de Estados Unidos.

"Los empresarios e inversionistas van a justificar su determinación de no poner plantas porque sencillamente el gobierno de México no les va a poder garantizar que no vayan a ser expropiadas", resalta el experto.