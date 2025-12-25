Rinden declaración suegro y cuñado de ´Los Chapitos´

Mario Lindoro Elenes, "Niño", y Mario Alberto Lindoro Navidad, "El 7", suegro y cuñado del líder de "Los Chapitos", Iván Archivaldo Guzmán Salazar, rindieron su declaración preparatoria en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco.

Detalles sobre la detención de Mario Lindoro Elenes

Ambos fueron detenidos la tarde del lunes por la Policía Federal Ministerial y el Ejército. Antes de ser llevados a la FGR, a los detenidos se les practicaron exámenes médicos para certificar su estado de salud. Una vez concluidos los trámites, serán puestos a disposición de un juez federal para definir su situación legal.