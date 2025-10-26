Declaran extinción de dominio a propiedad de "Los Chapitos"

El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio declaró procedente la acción de extinción de dominio en Sinaloa respecto a un inmueble con un valor de cuatro millones 361 mil pesos.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo a las investigaciones, el inmueble era propiedad de "Los Chapitos", y en este domicilio Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini" o "El 09", jefe de escoltas del grupo criminal "Los Chapitos", realizaba diversas actividades delictivas como el secuestro, entre otras.

La propiedad está ubicada en Culiacán, Sinaloa, y formaba parte de una investigación iniciada por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, resultado de los trabajos de coordinación entre autoridades de México y los Estados Unidos de América, en los que se informó que varias personas fueron secuestradas en esa entidad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?