Revisión del T-MEC en 2026: Mark Carney llega a México

El primer ministro canadiense, Mark Carney, llegará a México el jueves en un esfuerzo por diversificar el comercio mientras los vecinos continentales se preparan para revisar el acuerdo de libre comercio que tienen con Estados Unidos.

El tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC o USMCA, por sus siglas en inglés), está programado para revisión en 2026. Más del 75% de las exportaciones de Canadá y más del 80% de las de México se envían a Estados Unidos.

El senador canadiense Peter Boehm dijo que Carney y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum harán un frente unido ante el presidente estadounidense, Donald Trump.

"¿Qué están escuchando de los estadounidenses? ¿qué estamos escuchando nosotros? Es una oportunidad para hablar sobre cómo manejar la administración de Estados Unidos en el futuro", comentó Boehm.

Carney busca mejorar las relaciones con México durante su visita de dos días a pesar de que el año pasado algunos gobernadores provinciales canadienses hablaron de excluir a México de cualquier nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Trump incluyó a Canadá junto con México en el contrabando de fentanilo y prometió aranceles generales para ambos países.

El gobernador de Ontario, Doug Ford, dijo en aquel entonces que comparar a Canadá con México era "lo más insultante que he escuchado de nuestros amigos y aliados más cercanos, Estados Unidos".

Boehm dijo que los comentarios de los gobernadores, que consideró fuera de lugar, molestaron a los mexicanos.

"Los mexicanos son particularmente sensibles en estos asuntos y hubo preocupación al respecto, sin duda", expresó Boehm.

Boehm representó al gobierno canadiense cuando Sheinbaum juramentó como presidenta el año pasado y busca un mayor compromiso con México. Dijo que las relaciones han mejorado recientemente, señalando que México apreció que Carney invitara a Sheinbaum a la cumbre del G7 en Alberta en junio. Carney también envió a su ministro de Relaciones Exteriores y a su ministro de Finanzas a reunirse con Sheinbaum en agosto.

"Mucha gente no se da cuenta de que comerciamos más con México que con toda la Unión Europea, toda Europa, incluido el Reino Unido", comentó Boehm. "Es un asunto bastante importante para nosotros".

México es el tercer socio comercial más grande de Canadá después de Estados Unidos y China. Canadá fue el quinto socio comercial más grande de México en 2024.

Pero el comercio con Estados Unidos sigue siendo primordial para ambos países y preservar el pacto de libre comercio será crucial.

Una exención clave para Canadá y México protege a la gran mayoría de los bienes de los aranceles punitivos. Las empresas canadienses y mexicanas pueden reclamar un trato preferencial bajo el T-MEC. Pero Trump ha impuesto algunos aranceles específicos por sector, conocidos como aranceles 232, que están teniendo un impacto. Hay un arancel del 50% sobre las importaciones de acero y aluminio.

"Trump ronda esta visita. México y Canadá ahora comparten una amenaza común de Estados Unidos", dijo Nelson Wiseman, profesor emérito de la Universidad de Toronto.

"Si bien ambos líderes están interesados en expandir el comercio entre sus países, creo que su prioridad es planificar cómo lidiar con Trump y la próxima renegociación del T-MEC. Carney y Sheinbaum ahora reconocen que trabajar en equipo contra Trump puede ser más efectivo que competir por acuerdos separados con Trump, aunque todavía están buscando esos acuerdos".

México y Canadá han tenido diferentes enfoques para gestionar las negociaciones con la administración de Trump, pero ambos países quieren aumentar el comercio bilateral dentro del tratado de América del Norte.

"Lo que hemos platicado es cómo fortalecer el comercio México, Canadá como parte del tratado comercial", dijo Sheinbaum el miércoles.

"Evidentemente queremos mantener el T-MEC y afortunadamente se abren ya las mesas de trabajo relacionadas con su revisión", agregó. Este período de evaluación del acuerdo tripartito tendrá lugar antes de la revisión formal del tratado que comenzará a principios de 2026.

México también quiere fomentar más inversión canadiense en el país, pero Sheinbaum dijo que las empresas mineras deben respetar las leyes mexicanas. "La minería canadiense tiene que cumplir con todas las normas ambientales que no necesariamente los han cumplido", manifestó.

Las empresas canadienses son los principales inversionistas extranjeros en el sector minero de México, representando casi el 70% de la inversión extranjera en el sector.

Carney tendrá una reunión individual con Sheinbaum el jueves. Luego habrá un almuerzo de trabajo, al que también estarán presentes ministros y secretarios de sus gabinetes. Carney visitará la embajada canadiense el viernes.