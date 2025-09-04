´Lorena´ paraliza a BCS

El Gobierno de Baja California Sur informó ayer que, por los posibles efectos del huracán "Lorena", los servicios de consulta externa en los centros de salud de Los Cabos fueron suspendidos y sólo permanecen en funcionamiento los de urgencias.

En tanto, las oficinas del Gobierno estatal permanecerán cerradas y las clases y labores escolares serán suspendidas en todos los niveles en los cinco municipios de la entidad.

Además, se permitirá el libre paso en las casetas de cobro en el municipio de Los Cabos.

Ya fueron habilitados 19 refugios temporales, 7 en San José del Cabo, 6 en Cabo San Lucas y 6 en otros municipios.

El Gobernador de BCS, el morenista Víctor Castro, y otros funcionarios supervisaron las labores de prevención en colonias ubicadas en zonas de riesgo en La Paz.

A las 15:00 horas, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en un aviso, "Lorena" se localizaba, como huracán categoría 1, a 255 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas y a 220 al sur de Cabo San Lázaro.

De acuerdo con el pronóstico, el ciclón tocaría tierra el viernes, como tormenta tropical, entre Bahía Asunción y la laguna de San Ignacio.

El SMN indicó que se esperan lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 milímetros) en Baja California Sur (centro y sur), puntuales intensas (75 a 150 mm) en Sonora (centro y sureste) y Sinaloa, y puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco.







