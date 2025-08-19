Vinculan a proceso a 'Lord Pádel' por tentativa de homicidio

-Alejandro Germán "N", conocido como "Lord Pádel", su esposa Karla Alejandra "N", su hijo Germán y Othón, su socio, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de tentativa de homicidio.

Durante la audiencia inicial que continuó este día, la jueza consideró que existían elementos suficientes para que los cuatro fueran llevados a proceso por su presunta participación en una golpiza en contra de un hombre, durante un torneo de pádel en Atizapán de Zaragoza.

El juez dio dos meses para la investigación complementaria, en los que la esposa e hijo de Alejandro Germán deberán continuar en prisión preventiva en el penal de Barrientos en Tlalnepantla.

Mientras que Lord Pádel y su socio podrán llevar su proceso en libertad condicional, debido al amparo que les otorgó un juez federal, aunque eso no los exime de seguir acudiendo cuando se les requiera.

El pasado 19 de julio, Alejandro Germán tuvo un desencuentro con Israel, con quien contendía durante un partido de pádel en un club en Atizapán de Zaragoza, por lo que comenzó a golpearlo al igual que sus guardaespaldas y los otros tres vinculados a proceso.