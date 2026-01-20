Sheinbaum se lanza contra quienes se dicen paladines de la democracia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al hacer un repaso de episodios de la política mexicana como el periodo neoliberal, la represión de 1968, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el triunfo de Vicente Fox, "el gobierno legítimo", el plantón de Reforma y el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó a quienes ahora se dicen "paladines de la democracia".

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los fraudes electorales?

En su conferencia mañanera de este martes 20 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó fraudes electorales contra el expresidente López Obrador y mencionó nombres de exmandatarios como Felipe Calderón y Vicente Fox, así como Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

"Todos estos que hicieron fraudes electorales, todos estos que se convirtieron en el PRIAN, todos estos que fueron parte del modelo neoliberal, que empobreció al pueblo, que quitaron derechos, los que avalaron el fraude, ahora son los paladines de la democracia.

Acciones de la presidenta en defensa de la democracia

"Y ahora ellos son los que nos dicen a nosotros autoritarios", comentó la titular del Ejecutivo federal. Criticó también que en el Congreso se va a realizar un foro llamado "Autoritarismo contra Democracia": "¿Quiénes son los autoritarios? Más bien hay que organizar uno que se llame democracia y defensa de la nación contra los vendepatrias, los que andan yendo allá a Estados Unidos a ver si les hacen caso".

La Presidenta aprovechó para exhibir en el Salón Tesorería una foto en la que aparece cuando la fallecida Rosario Ibarra de Piedra le puso la banda presidencial a López Obrador en el llamado "gobierno legítimo".