No perseguimos a Calderón, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su Gobierno no persigue a Felipe Calderón , quien desde España acusó que existe una persecución política en su contra.

"No lo perseguimos, si lo estuviéramos hecho, hubiéramos presentado una denuncia", dijo en conferencia.

La declaración del Mandatario federal ocurre después de que el lunes Felipe Calderón dijo -en la que fue su primera declaración luego de que Genaro García Luna fuera hallado culpable de narcotráfico en Estados Unidos- que tiene muchas dudas sobre el fallo que se dio en el juicio en contra de su ex Secretario de Seguridad.

Desde Palacio Nacional, López Obrador reiteró la invitación a Calderón para que defienda públicamente a García Luna.

"Lo otro es invitar a Calderón a que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas, no le hace que se trate de tribunales de Estados Unidos, cuando se tiene la convicción que está uno actuando con apego a la verdad y por causa justa, se puede enfrentar a cualquier adversario, por encima de todo está la dignidad", agregó.

"Fui muy claro, a los ex Presidentes sólo si el pueblo aprueba, se les inician procesos de investigación, presenté en su momento una solicitud para una consulta con ese fin, y la gente no participó en l cantidad que exige la Constitución, el 40 por ciento para que sea vinculatoria, fueron menos, fueron 7 millones, pero tenían que haber participado el 40 por ciento, no de alcanzó el porcentaje y estamos cumpliendo ese compromiso. Sin embargo, si él siente que García luna es inocente pues que se enfrente a la fiscalía de Estados Unidos".

Al respecto, Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, acusó a Calderón de victimizarse.

"Alega persecución política y mediática en su contra por el caso Genaro García Luna. Eso es falso. Se victimiza en lugar de explicar al pueblo mexicano sobre si se enteró o no de que su secretario de Seguridad recibía sobornos a carteles de la droga", escribió.

Desde Madrid, España, en donde dio el lunes el discurso inaugural del II Foro sobre Aviación y Turismo, Calderón declaró a medios españoles que él esperaba que durante el juicio a García Luna se exhibieran evidencias físicas y lamentó que todo fuera con base en testimonios de "criminales no confesos".

El ex Mandatario mencionó que el fallo contra García Luna es utilizado de manera personal por el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atacarlo.

"Bueno, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático, en contra mía y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución, es casi personal de parte del Gobierno", dijo Calderón.

Desde que el 21 de febrero, un jurado en Estados Unidos encontró culpable de narcotráfico a Genaro García Luna, mando de la AFI en el sexenio de Vicente Fox y Secretario de Seguridad Pública del ex Presidente Felipe Calderón, el panista ha sido cuestionado, especialmente por López Obrador.

Prácticamente todos los días, el Mandatario ha expuesto el tema en sus conferencias mañaneras y, con el argumento de "no somos iguales", ha destacado la diferencia de los Gobiernos anteriores, en particular el de Calderón, además de arremeter contra el panista y su estrategia de seguridad.

No obstante, el Mandatario federal ha dicho que el ex Presidente Felipe Calderón no está denunciado, pero que en todo caso corresponde valorar el tema a la Fiscalía General de la República (FGR).

En tanto que diputados y actores políticos vinculados a Morena han demandado que Calderón sea juzgado por nexos con el crimen organizado.

En Estados Unidos, García Luna fue declarado culpable por distribución internacional de cocaína, posesión e importación de cocaína, ser socio de una empresa criminal y por rendir falso testimonio.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado recurrentemente a Felipe Calderón por su cercanía con Genaro García Luna, hoy preso por narcotráfico en EU.