AMLO acusa ´secuestro´ de Maduro

Ciudad de México.- El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para condenar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del mandatario Nicolás Maduro, acción que calificó como un "prepotente atentado" contra la soberanía del pueblo venezolano y un "secuestro".

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario afirmó que, aunque se encuentra retirado de la vida política, sus convicciones libertarias le impiden guardar silencio ante lo que consideró un acto de dominación internacional ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump.

López Obrador sostuvo que figuras históricas como Simón Bolívar o Abraham Lincoln no habrían aceptado que Estados Unidos actuara como una "tiranía mundial", y llamó a Trump a no caer en la autocomplacencia ni en la imposición como método de la política exterior.

Advirtió que las decisiones basadas en la fuerza pueden generar triunfos efímeros y derrotas futuras, al subrayar que la política debe guiarse por el "juicio práctico" y el respeto entre las naciones, no por la coerción militar.

En su mensaje, el expresidente coincidió con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien citó a Benito Juárez al señalar que "el respeto al derecho ajeno es la paz", y expresó su respaldo a la mandataria al afirmar que es mexicano con orgullo y también latinoamericano, reiterando su apoyo a la actual jefa del Ejecutivo federal.