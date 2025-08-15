Presume Embajador logros en México

Ronald Johnson, al celebrar sus primeros 90 días como Embajador de Estados Unidos en México, destacó los logros que ha tenido en el País, entre los que destacó la disminución a niveles récord de la migración irregular, el traslado de 55 reos de alta peligrosidad y el combate a drogas como el fentanilo.

El diplomático y ex boina verde (integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense) compartió un decálogo que denominó "logros clave", en el que reconoció la colaboración entre los gobiernos encabezados por Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

"En solo 90 días, hemos generado un impulso positivo, profundizado la confianza y demostrado que la relación entre los Estados Unidos y México, basada en el respeto mutuo, la cooperación y la responsabilidad compartida, nunca ha sido más sólida. Espero continuar este trabajo en los próximos meses", indicó el diplomático.

En su listado presumió la reducción de muertes por fentanilo en su País, el acuerdo para resolver la crisis de aguas residuales de Tijuana, Baja California y , California y su participación en la creación de la Unidad Fronteriza en la región clave de Sonora, cuyo objetivo es "frenar la migración ilegal y fortalecer la seguridad".

También destacó la colaboración para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en 2026, y la categorización de cárteles como organizaciones terroristas, lo que "desbloqueó un amplio rango de nuevas facultades y recursos para combatirlos".

"No existe una relación más importante que la que tenemos con México: una nación con la que compartimos la relación comercial más grande de la historia y las comunidades más numerosas de ciudadanos de cada país viviendo en el extranjero. Esta es una relación única, que impacta la vida de nuestras naciones, comunidades y familias a diario", subrayó.

Además, el Embajador compartió una compilación de fotografías, entre las que están los testimonios de la reciente ceremonia de retiro de agentes caninos, a la que asistió Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República y sus reuniones con la Presidenta y funcionarios de su Gabinete.