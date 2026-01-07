Localizan a adolescentes desaparecidos en Jalisco

GUADALAJARA, Jal.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco confirmó que los cinco adolescentes de 14 y 15 años reportados como desaparecidos entre el 3 y el 4 de enero pasados en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, ya fueron localizados.

Detalles confirmados sobre la desaparición de los menores

La Comisión publicó las fichas de localización de los menores cerca de la medianoche de este martes, y aunque no se han dado mayores detalles de lo que ocurrió, trascendió que se trató de ausencias voluntarias.

Los menores fueron identificados como Andy Castro Rodríguez, de 14 años; Luis Fernando González Ramírez, de 15 años; Alexander Ortega Vázquez, de 14 años; Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, de 14 años; y Cristopher Abraham Flores Rodríguez, de 15 años.

Acciones de la Comisión Estatal de Búsqueda en el caso

Cuando se reportó su desaparición, se informó que los cinco fueron vistos por última vez en la colonia Buenavista, en Ixtlahuacán, y se temía que se tratara de un caso de reclutamiento forzado, sin embargo, se ha descartado que sus ausencias estuvieran relacionadas con algún hecho delictivo.

Impacto en la comunidad tras la localización de los adolescentes

La localización de los adolescentes ha generado un alivio en la comunidad, que había estado preocupada por su bienestar. Las autoridades continúan monitoreando la situación para asegurar la seguridad de los menores.