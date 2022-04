Lo que sabemos de la desaparición de Debanhi en NL

Lo que sabemos de la desaparición de Debanhi Susana:

8 de abril y 9 de abril: Debanhi sale a fiesta con amigas y tras diferencias le piden un taxi "de confianza"

Del caso de Debanhi se sabe que el viernes 8 de abril acudió a una Quinta en el municipio de Escobedo con dos amigas.

Se sabe que Debanhi supuestamente tuvo diferencias con sus amigas, que se regresaron a su casa en un taxi, y pidieron para ella el servicio de un "contacto de confianza", que trabaja con las plataformas Uber/Didi, pero que esta ocasión, trabajó fuera de las mismas.

Después de ir por Debanhi Susana a la quinta, presuntamente también tuvo diferencias con el conductor que le mandaron sus amigas, y en horas de la madrugada éste la bajó en un lugar despoblado a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, le tomó con su celular una fotografía que mandó a las dos amigas que pidieron el servicio.

Última foto de Debanhi Susana

En redes sociales circula la imagen de ese momento en ese sitio desolado y es la última que se tiene de Debanhi Susana. Su familia tomó el control de la cuenta de Instagram de la joven y confirmó que se trataba de ella.

10 abril Lanzan boletín de búsqueda de Debanhi Susana

Las autoridades difundieron el boletín de búsqueda para la joven, quien tiene como señas particulares cicatrices antiguas debajo de la barbilla y otra en su mano derecha.

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana, acudió a la Fiscalía donde se le informó sobre los trabajos para la localización de su hija. Dijo tener mucha confianza en Dios y en las autoridades.

11 abril Más de 200 policías participan en búsqueda de Debanhi Escoba



Más de 200 elementos policiacos participaron en las labores de búsqueda de Debanhi Susana, quien supuestamente el sábado en la madrugada, fue dejada por el conductor de un vehículo de servicio de transporte particular, mediante aplicaciones, en un lugar despoblado de la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo.

12 abril Primeras investigaciones. Familia convoca a búsqueda

A temprana hora del 12 de abril, trascendió la detención de un hombre que al parecer tenía relación con la desaparición de Debanhi. Horas más tarde se informaría que el hombre, en efecto, era interrogado por el caso, aunque sin indicios que lo vinculara.

Según denuncias de vecinos a la policía de Salinas Victoria, el hombre identificado como Jesús "N" de 47 años de edad, tiene antecedentes de acoso e intento de rapto de mujeres.

La familia de la joven también usó Instagram para convocar a las afueras del Motel Nueva Casilla donde partieron para realizar una búsqueda en la zona.

"No tengo miedo, no me oprimirán ni callarán", lo que publicó Debanhi el 8 de marzo

De acuerdo con la familia de Debanhi, la joven participó en las manifestaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer, día en que miles salieron a exigir justicia por los feminicidios y desaparecidas en el país.

Por lo anterior, compartieron una imagen con una reflexión que la joven publicó en sus redes aquel día.

"El 8 de marzo, Debanhi marchó por todas las que no están, gritó por las que ya no pueden gritar, y hoy nos toca gritar por ella, hasta que nos escuche y pueda regresar con nosotros".

"No tengo miedo, no me oprimirán ni callarán, pase lo que pase", lo que publicó Debanhi el 8 de marzo.