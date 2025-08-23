Activan Alerta Amarilla por Lluvias y Granizo en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó la alerta amarilla por lluvias para la tarde y noche de este sábado.

El pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo se lanza para seis demarcaciones en la Ciudad de México.

Las alcaldías en las que habrá lluvia son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Autoridades estiman que las lluvias estarán acompañadas de granizo y podrán estar asociadas con encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Ante el pronóstico se recomienda a la población a la población retirar basura de las coladeras, tanto al exterior como al interior de sus casas.

Además de no cruzar calles con corrientes de agua y llevar paraguas o impermeable al salir de casa.