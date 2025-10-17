Ya suman 72 fallecidos por lluvias intensas

El Gobierno de México reporta 72 personas fallecidas, y 48 personas no localizadas a causa de las intensas lluvias que se registraron la semana pasada, principalmente en cinco estados del país.

De acuerdo con el portal del Gobierno de México sobre las afectaciones por lluvias e inundaciones, al corte de las 18:00 horas de este 16 de octubre.

Del total de fallecimientos, Hidalgo reporta 21 personas fallecidas y 29 personas no localizadas; Puebla con 18 personas fallecidas y 5 no localizadas; Querétaro con un deceso.

Veracruz registra 32 personas fallecidas, y 14 personas desaparecidas por las intensas lluvias; San Luis Potosí no reporta ningún caso.