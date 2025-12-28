Frío intenso y lluvias en gran parte del país

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo, diversas regiones del país enfrentarán condiciones meteorológicas adversas debido a la persistencia de sistemas invernales que mantendrán lluvias, rachas de viento y descenso de temperatura, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, se prevén chubascos con lluvias fuertes en los estados de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, mientras que en buena parte del centro, occidente y noreste del territorio nacional se registrarán chubascos de menor intensidad, lo que podría generar encharcamientos y afectaciones viales.

En las zonas montañosas del norte del país, particularmente en las sierras de Chihuahua y Durango, continuará la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante el transcurso del día, derivado de las bajas temperaturas y la humedad presente en la región.

El viento será uno de los principales factores de riesgo, ya que se esperan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, condiciones que podrían provocar tolvaneras, caída de árboles y afectaciones a la infraestructura ligera.

En las costas del Pacífico norte, el oleaje se mantendrá elevado, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones a la navegación marítima y a la población que realiza actividades recreativas o pesqueras en la zona.

El SMN señaló que, entre domingo y lunes, el ingreso de aire húmedo asociado a un río atmosférico incrementará las precipitaciones en el noroeste del país, con especial atención en Baja California Sur, donde podrían registrarse lluvias fuertes en las siguientes horas.

Finalmente, el organismo advirtió que durante la madrugada del lunes el frente frío número 25 ingresará al norte y noreste de México, lo que reforzará el descenso de temperatura, las lluvias y los vientos intensos, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil.