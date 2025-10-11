Suman 41 personas muertas en cinco estados por lluvias

Suman 41 personas muertas en cinco estados por lluviasLas lluvias en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro cobran la vida de 41 personas y dejan 27 desaparecidos
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que suman 41 personas muertas debido a las lluvias registradas en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, así como 27 personas desaparecidas.
Por medio de un comunicado, la CNPC dijo que hay 15 personas fallecidas en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y una en Querétaro.
Además, continúan las labores de búsqueda de 27 personas desaparecidas, con acompañamiento y apoyo a sus familias; aunque no se precisó a qué estado pertenecen.
