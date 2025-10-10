Hay 38 municipios de Veracruz con daños por las lluvias; Álamo el más afectado

Tras las lluvias registradas en Veracruz, un total de 38 municipios resultaron afectados, siendo Álamo donde más se tiene reporte de casas afectadas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Durante la conferencia matutina, la titular de la dependencia federal, Laura Velázquez brindó un informe sobre las lluvias que cayeron en 31 estados de la república mexicana, siendo Veracruz el más afectado.

De manera preliminar dijo que en Álamo Temapache se tienen al menos 5 mil casas afectadas debido a las corrientes desbordadas. Además 35 localidades están incomunicadas, cuatro vías de comunicación afectadas al igual que dos puentes.

Hoy por la mañana, el gobierno municipal de Álamo Temapache informó que el nivel del agua comenzó a descender gracias a la disminución de las lluvias registradas durante las últimas horas.

Se mantiene un monitoreo constante en los ríos, arroyos y zonas bajas, así como la coordinación con las autoridades estatales y federales para continuar con las acciones preventivas y de apoyo a las familias afectadas.

Pronóstico de lluvias y alerta de crecida de ríos

Mientras, la coordinadora nacional de Protección Civil indicó que, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) continúan las lluvias fuertes a intensas registrándose en la parte alta y media de la cuenca del río Cazones, lo que ha provocado una avenida importante en este río con posibles efectos en la cabecera municipal de Poza Rica, lo que podría haberse reflejado entre las 07:00 y 10:00 horas.

De igual manera prevé un incremento en el río de Tuxpan a la altura del municipio de Álamo, para posteriormente verse reflejado aguas abajo en el municipio de Tuxpan, lo anterior durante las próximas 48 a 60 horas.

Suspensión de clases

El gobierno de Veracruz anunció la suspensión de clases en 39 municipios para este viernes 10 de octubre ante el pronóstico de lluvias y afectaciones registradas en la entidad,