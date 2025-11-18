Conciliación Laboral se suma a Llave MX

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) anunció, en el marco de su quinto aniversario, que en los próximos días se incorporará a Llave MX, la identidad digital única del Gobierno de México. Con este cambio, todos los trámites sindicales, registrales y de conciliación podrán realizarse mediante una sola cuenta digital, lo que permitirá agilizar procesos, asegurar autenticación y descargar copias certificadas digitales con plena validez jurídica.

¿Qué cambios traerá la incorporación a Llave MX?

El director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo, destacó que esta transición coloca al organismo a la vanguardia tecnológica del sistema laboral mexicano. Adelantó que la nueva etapa del Centro estará marcada por la reducción de tiempos de atención, la eliminación de requisitos duplicados y el acompañamiento a dirigencias sindicales cuyos períodos están por concluir, así como por un mayor esfuerzo para prevenir la injerencia patronal en la vida sindical.

¿Cuál es el impacto esperado de esta modernización?

La integración a Llave MX representa un avance significativo en la modernización de los procesos del CFCRL, facilitando así el acceso a los servicios para los trabajadores y sindicatos. Esta iniciativa busca no solo mejorar la eficiencia en la atención, sino también fortalecer la autonomía de las organizaciones sindicales frente a posibles influencias externas.